ريناتو سانشيز بديل كيسي في الميلان

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أفادت التقارير الواردة في الإعلام الإيطالي بأن رادار الميلان للانتقالات الشتوية قد التقط ريناتو سانشيز ، والذي ينتهي عقده مع ليل الفرنسي في 2023 .



هذا ويملك الميلان علاقة مميزة مع ميندي وكيل اللاعب ، وهو ماسيسهل مهمة انتقاله ليخلف كيسي ، الذي ينتهي عقده مع الروسينيري بنهاية الموسم الجاري بعد رفضه التجديد . (أنسامد).



