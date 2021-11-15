ريناتو سانشيز بديل كيسي في الميلان

سبيرنزا: الاحتفال باعياد الميلاد يتوقف علي الحالة الوبائية
ليبيا:رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يدعو لعودةحركة الطيران
محمد بن راشد يستقبل وزراء دفاع دولمشاركة في معرض دبي للطيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات