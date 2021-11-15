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ريناتو سانشيز بديل كيسي في الميلان
    (أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أفادت التقارير الواردة في الإعلام الإيطالي بأن رادار الميلان للانتقالات الشتوية قد التقط ريناتو سانشيز ، والذي ينتهي عقده مع ليل الفرنسي في 2023 .

    هذا ويملك الميلان علاقة مميزة مع ميندي وكيل اللاعب ، وهو ماسيسهل مهمة انتقاله ليخلف كيسي ، الذي ينتهي عقده مع الروسينيري بنهاية الموسم الجاري بعد رفضه التجديد . (أنسامد).

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