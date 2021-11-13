كرة القدم: مانشيني يستدعي فيراري ليحل محل كيليني

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - استدعى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا ، الجمعة ، مدافع ساساولو جيان ماركو فيراري ليحل محل يوفنتوس المصاب وجورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا في المباراة التأهيلية لكأس العالم ضد سويسرا مساء الجمعة في أولمبيكو في روما.



وقال مانشيني يوم الخميس إنه متفائل بشأن المباراة التي قد تتأهل للأزوري رغم تعرضه لأزمة إصابة.



وإلى جانب كيليني ، اضطر لاعبا خط وسط روما نيكولو زانيولو ولورنزو بيليجريني ومهاجم لاتسيو سيرو إيموبيلي إلى الانسحاب من تشكيلة الأزوري بسبب الإصابات.



يمتلك كل من الأزوري وسويسرا 14 نقطة من ست مباريات ، لكن رجال مانشيني يتصدرون المجموعة الثانية بفارق الأهداف في آخر مباراتين.



وستلتقي إيطاليا بطلة أوروبا مع أيرلندا الشمالية في بلفاست يوم الاثنين في آخر مباراة تصفيات لها (أنسامد).



