تصفيات كأس العالم: مانشيني يؤكد أن المباراة أمام سويسرا هامة

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - علق مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، على المباراة المنتظرة في تصفيات كأس العالم للمنتخب أمام سويسرأ، الجمعة المقبلة، موضحا: "نعلم أن يوم الجمعة ضد سويسرا، ستكون مباراة مهمة للغاية، فالأداء الجيد سيتيح لنا تقريبا فرصة الذهاب إلى كأس العالم".



وتابع مانشيني: "لكن يجب أن نحافظ على هدوئنا، دون ممارسة الكثير من الضغط على أنفسنا".



ويضع روبرتو مانشيني اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب، والاستعدادات قبل هذه المباراة.



وأضاف: "نحن نعلم قيمتنا وما قمنا به حتى الآن، يمنحنا الوعي، إذا لعبنا كما نلعب يوم الجمعة، حتى من بين الصعوبات التي تواجهها مباريات سويسرا عادة، فإننا بالتأكيد سنبلي بلاء حسنا وسنسجل العديد من الأهداف". (أنسامد).



