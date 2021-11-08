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يولي يشيد بشجاعة لاعبي ميلان في الديربي
    (أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أشاد ستيفانو بيولي، مُدرب أيه سي ميلان، بأداء فريقه في المُباراة التي تعادلوا فيها بهدفٍ لمثله مع إنترميلان، وذلك في مُنافسات الدوري الإيطالي.

    وكان ديربي ميلانو الذي استضافه ملعب سان سيرو قد بدأ بهدفٍ لنجم النيراتزوري هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل ستيفان دي فري لميلان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

    وقال بيولي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"أنت تسعى للفوز، ولكن الأمر كان مُعقداً، الفريق أظهر الكثير من الروح، عانينا كثيراً في الشوط الأول، ولكن لعبنا جيداً في الشوط الثاني".

    وتابع :"إنترميلان فريق قوي، ولكننا أثبتنا أننا فريق قوي أيضاً، الأداء كان إيجابياً، انظر إلى الفارق في مُعدل الأعمار بين تشكيلة ميلان وتشكيلة إنترميلان، احتجنا للوقت لكسب هذه الخبرة".

    (أنسامد).

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