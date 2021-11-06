لعبة الركبي: كراولي يشيد بموقف إيطاليا أمام فريق "أول بلاكس"

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال كيران كرولي ، مدرب إيطاليا ، إنه سعيد بموقف رجاله ، حيث اختار فريقه للمشاركة في المباراة التجريبية التي ستقام يوم السبت ضد نيوزيلندا في ستاد أوليمبيكو في روما.



سيظهر الظهير السابق لفريق "أول بلاكس" All Black لأول مرة على مقاعد البدلاء أزوري Azzurri بينما سيقود الجناح ميشيل لامارو ، الرجل الذي جعله كابتنًا ، المنتخب الوطني لأول مرة.



وأشار كرولي: "لقد عملنا على جوانب مختلفة من اللعبة خلال الأيام القليلة الماضية ، وتناولنا تفاصيل كل جانب"، وأظهر اللاعبون موقفا رائعا خلال الدورات التدريبية ، وأظهروا رغبة كبيرة في ابتكار شيء مهم بهذا القميص، مشيرا أن "التركيز يوم السبت سيكون على أدائنا ، باتباع مسار يهدف إلى تكوين هوية فريق دقيقة".



خسرت إيطاليا 66-3 أمام فريق أول بلاكس في آخر مرة التقى فيها الفريقان ، قبل ثلاث سنوات في روما.



كان من المفترض أيضا أن يجتمعوا في كأس العالم 2019 في اليابان ولكن تم إلغاء المواجهة بسبب إعصار هاجيبس. (أنسامد).



