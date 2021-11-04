الإيطالية مارتينا كارارو تحرز الذهبية في بطولة أوروبا

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - أحرزت السباحة الإيطالية، مارتينا كارارو الميدالية الذهبية في سباق 100 متر، سباحة صدر في بطولة أوروبا للدورة القصيرة في كازان، أمس الأربعاء.



وهذه هي الذهبية الأولى لإيطاليا في المسابقة.



وتغلبت كارارو، التي كانت تدافع عن اللقب الذي فازت به في جلاسكو عام 2019، على الروسية إيفجينيا تشيكونوفا وإنيلي جيقيموفا من إستونيا.



وجاءت الإيطالية أريانا كاستيجليوني، في المركز الخامس. (أنسامد).



