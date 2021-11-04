يوفنتوس يهزم زانيت ويضمن التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - ضمن فريق يوفنتوس التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تغلب على زينيت في الجولة الرابعة بأربعة أهداف مقابل هدفين.



يعتلي يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة حالياً برصيد 12 نقطة بعد هذا الفوز بفارق 9 نقاط كاملة عن زينيت صاحب المركز الثالث و 3 نقاط عن تشيلسي.



سجل أهداف يوفنتوس كلاً من باولو ديبالا "هدفين" وفيديريكو كييزا وموراتا هدف، بينما جاء هدفي زينيت عن طريق ليوناردو بونوتشي بطريقة عكسية ثم هدف عبر المهاجم سيرداد أزمون في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. (أنسامد).



