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تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام شيريف تيراسبول
    (أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - يلتقي انتر ميلان الإيطالي بنظيره شيريف تيراسبول، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

    ومن المتوقع أن يدخل النيراتزوري اللقاء بالتشكيل التالي: هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري ، باستوني ؛ دومفريز ، باريلا ، بروزوفيتش ، كالهانجولو ، بيريسيتش ؛ دجيكو ، مارتينيز. (أنسامد).

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