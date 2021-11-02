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تطورات رحيل سيبايوس إلى روما
    (أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - كشفت صحيفة لاجازيتا ديليو سبورت الإيطالية إن روما مهتم بداني سيبايوس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطلب شخصي من مورينيو الذي يريد لاعب كبير في وسط الملعب بأي طريقة .

    يأمل روما أن يتمكن من الحصول على إعارته حتى نهاية الموسم ولكن مشكلة الصفقة إن إرادة اللاعب وأولويته حالياً في البقاء في الدوري الإسباني والعودة إلى بيتيس… (أنسامد).

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