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تنس: دعوة أنيك سينر ولورنزو موسيتي لكأس رايدر للنهائيات
    (أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حصل أنيك سينر ولورنزو موسيتي على أول دعوة لكأس رايدر للنهائيات في 25-28 نوفمبر.

    ستكون إيطاليا في المجموعة الخامسة إلى جانب الولايات المتحدة وكولومبيا.

    سيظهر الأزوري لأول مرة ضد الأمريكيين في 26 نوفمبر. (أنسامد).

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