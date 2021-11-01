تنس: دعوة أنيك سينر ولورنزو موسيتي لكأس رايدر للنهائيات

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حصل أنيك سينر ولورنزو موسيتي على أول دعوة لكأس رايدر للنهائيات في 25-28 نوفمبر.



ستكون إيطاليا في المجموعة الخامسة إلى جانب الولايات المتحدة وكولومبيا.



سيظهر الأزوري لأول مرة ضد الأمريكيين في 26 نوفمبر. (أنسامد).



