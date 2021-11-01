تنس: دعوة أنيك سينر ولورنزو موسيتي لكأس رايدر للنهائيات

ماريو دراغي : مكافحة تغير المناخ هي التحدي الحقيقي
استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة ولوكا المالطي اليوم
انطلاق قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية الخميس المقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر