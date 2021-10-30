كرة القدم : نابولي يعود إلى ميلان

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - عاد نابولي إلى ميلان على صدارة جدول الدوري الإيطالي بفوزه على بولونيا 3-0 على أرضه يوم أول أمس الخميس.



سجل Lorenzo Insigne ركلتي جزاء بعد أن وضع فابيان رويز فريق نابولي في المقدمة بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 18.



ويملك كل من نابولي وميلان 28 نقطة من 10 مباريات بفارق سبع نقاط عن إنتر البطل في المركز الثالث (أنسامد).



