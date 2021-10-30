كرة القدم : نابولي يعود إلى ميلان

مجموعة العشرين: بايدن ودراجي يبحثان الأوبئة وتحديات المناخ
تطوير الدفاع الأوروبي والأزمات الدولية الرئيسية
ماتاريلا وبايدن يبحثان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
محمد بن راشد يزور إكسبو ويلتقي رئيس سيشل ويتفقّد جناحها
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر