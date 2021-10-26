جيرو: أحلم بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - أبدى أوليفيه جيرو، نجم أيه سي ميلان، عن رغبته في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع الروسونيري، وذلك ليُكمل سلسلة إنجازاته المُبهرة في عالم كرة القدم.



ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، وهو نفس رصيد نابولي صاحب المركز الأول الذي يتفوق بفارق الأهداف.



قال جيرو، في تصريح نقله موقع فوتبول إيطاليا، :"من بين الأمور التي أشعر بالأسف حيالها في مسيرتي هو عدم إنهاء المهمة بالفوز بلقب أمم أوروبا مع فرنسا على أرضنا ضد البرتغال، والشيء الآخر هو عدم الفوز بالدوري الإنجليزي مع أرسنال أو تشيلسي".



وتابع النجم الفرنسي المُخضرم حديثه بالقول :"لايزال لدي الكثير من الآمال فيما يتعلق بالفوز بدوري آخر مع فريقي الجديد، وأنا مركز على ذلك". (أنسامد).



