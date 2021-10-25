صفقة تبادلية بين ميلان تورينو بشأن بيلوتي في يناير

فايا مدير معهد الامراض المعدية:يجب زيادة اعداد المحصنين
السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء
الدورة الـ72 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية اليوم فى دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر