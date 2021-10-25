صفقة تبادلية بين ميلان تورينو بشأن بيلوتي في يناير

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - كشفت موقع فوتبول إيطاليا عن رغبة تورينو في التعاقد مع توماسو بوبيجا لاعب ميلان بشكل دائم الذي يلعب في صفوف تورينو على سبيل الإعارة.



وأفاد الموقع بأن تورينو في حال ضم بوبيجا بشكل دائم لا يمانع رحيل لاعبه أندريا بيلوتي إلى ميلان في الميركاتو الشتوي القادم.



(أنسامد).



