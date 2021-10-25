Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
صفقة تبادلية بين ميلان تورينو بشأن بيلوتي في يناير
    (أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - كشفت موقع فوتبول إيطاليا عن رغبة تورينو في التعاقد مع توماسو بوبيجا لاعب ميلان بشكل دائم الذي يلعب في صفوف تورينو على سبيل الإعارة.

    وأفاد الموقع بأن تورينو في حال ضم بوبيجا بشكل دائم لا يمانع رحيل لاعبه أندريا بيلوتي إلى ميلان في الميركاتو الشتوي القادم.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني

    ألبوم الصور