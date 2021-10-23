الألعاب الأولمبية: جوجيا ستكون حاملة علم إيطاليا في بكين

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قررت اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) يوم الجمعة أن صوفيا جوجيا ، المتزلجة على منحدرات الجليد، ستحمل علم إيطاليا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.



المتسابقة على الجليد ميشيلا مويولي ، التي فازت ، مثل جوجيا ، بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الشتوية 2018 في بيونغتشانغ ، ستحمل العلم الإيطالي في الحفل الختامي. (أنسامد).



