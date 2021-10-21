دوري أبطال أوروبا: اليوفي يقترب من حجز مكانه في الدور الـ 16

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من حجز مكان له في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثالث على التوالي، أمام نادي زينت، بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة.



وبهذا الفوز، يحقق نادي يوفنتوس العلامة الكاملة في الجولة الأولى من المجموعات، ويتصدر المجموعة الثامنة، برصيد 9 نقاط، متقدما على يوفنتوس، الذي جاء في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.



على صعيد آخر، خسر نادي أتالانتا، في المواجهة التي جمعته أمس بنادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد 3-2. وأصبح أتالانتا في المرتبة الثانية، برصيد أربعة نقاط، بالتساوي مع نادي فياريال، في عدد النقاط. بينما تصدر اليونايتد المجموعة بـ 6 نقاط.



(أنسامد).



