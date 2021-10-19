جرافينا يكشف رأيه الناري عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - عبر جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن رأيه بأن التعاقد مع رونالدو لم يكن أمراً جيداً لصالح فريقه السابق يوفنتوس.



وكان رونالدو قد أمضى 3 أعوام بين 2018 و2021 في داخل قلعة البيانكونيري، وخلال تلك الفترة لعب بقميص الفريق 134 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 101 هدفاً، وصنع 22 هدفاً لزملائه.



وقال جرافينا، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"هل كانت خطوة جيدة ليوفنتوس؟ لا أعتقد ذلك، هذه ليست فلسفتي"، وتابع :"لقد كان الأمر جيداً لكرة القدم الإيطالية، ولكني لا أعتقد أنها كانت عملية إيجابية ليوفنتوس".



وتطرق جرافينا للحديث عن التنافس على لقب الدوري الإيطالي، حيث قال :"بالنسبة للكالتشيو، فأنا أرى أن نابولي وميلان ناديان مُستعدان جيداً، ومع ذلك فإن هناك مفاجآت دائماً في كرة القدم، سيكون موسماً رائعاً". (أنسامد).



