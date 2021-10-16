فورمولا 1: ستنظم إيطاليا سباقين GPs في عام 2022

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - قال المجلس العالمي للاتحاد الدولي للسيارات في الموافقة على التقويم يوم الجمعة ، إن إيطاليا سيكون لها اثنين من سباقات الفورمولا GPs في عام 2022 ، في مونزا وإيمولا.



وأشار مجلس الاتحاد الدولي للسيارات إن سباق إيمولا سيقام في 24 أبريل وسباق مونزا في 11 سبتمبر. حدث Imola هو صنع في إيطاليا و Emilia Romagna Grand Prix.



أعلنت منطقة إميليا رومانيا في وقت سابق من هذا الشهر أن السباق الأول سيعود إلى إيمولا العام المقبل وكل عام حتى عام 2025.



قال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن وزارة الخارجية عملت في إيمولا على تعزيز العلامة التجارية الإيطالية.



وقال إن الحدث سيكون "محركا للسياحة ولكل قطاع" صنع في إيطاليا "" (أنسامد).



