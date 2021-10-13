وجهة بروزوفيتش المقبلة..الانترميلان..

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - يعد بروزوفيتش من اللاعبين المطروحين على طاولة البيع في إنترميلان خلال الفترة المقبلة ، مع اهتمام العديد من الأندية بضمه .



هذا ولم يختر بروزوفيتش وجهته القادمة بعد حيث من المنتظر أن يفاضل بين العروض المقدمة له لاختيار الأفضل والأنسب من بينها ، والذي سيتحدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة . (أنسامد).



