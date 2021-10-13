وجهة بروزوفيتش المقبلة..الانترميلان..

ايطاليا-كوفيد: 2494 إصابة ، 49 وفاة
رئيس ديوان مجلس النواب الليبي يشيد بدور إيطاليا
الإمارات-كورونا: صدارة عالمية في نسبة الحاصلين على اللقاح
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم