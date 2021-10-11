يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية غريبة مع مانشستر يونايتد في يناير

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - كشفت تقارير صحفية عن رغبة يوفنتوس بإجراء صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد تتضمن عودة بول بوجبا إلى النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وينتهي عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يجدد عقده في الفترة القادمة، فإنه سيرحل عن النادي بصفقة مجانية في صيف 2022.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يوفنتوس يريد التعاقد مع بوجبا في منتصف الموسم مقابل التنازل عن آرون رامسي لمصلحة مانشستر يونايتد.



ومما لا شك فيه أن هذا عرض غريب ومن الصعب أن يوافق عليه نادي الشياطين الحمر.



وتكمن فكرة يوفنتوس أن بول بوجبا سينتهي عقده بعد بضعة أشهر فقط وسيكون متاحاً بالمجان، ولهذا هو يعرض على مانشستر يونايتد التوقيع معه قبل 6 أشهر من نهاية عقده ومنحهم آرون رامسي الذي يمكنه تعويض النجم الفرنسي حتى انتهاء الموسم من ثم بيعه في الصيف لكسب بعض الأموال إن أراد النادي. (أنسامد).



