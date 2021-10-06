مانشيني: نريد الفوز أمام إسبانيا ومواصلة الرقم القياسي

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - أكد مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، أنه سيأتي اليوم الذي سيخسر فيه المنتخب الإيطالي، ولكن لن يكون قبل كأس العالم.



وأوضح مانشيني، قبيل مباراة إيطاليا أمام إسبانيا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية: "لويس إنريكي على حق، سنخسر عاجلا أم آجلا، لكننا نرغب في الاستمرار على هذا المنوال حتى ديسمبر 2022، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون بهذه البساطة".



وتابع خلال مؤتمر صحفي قبيل المباراة: "نريد دائما الفوز ومواصلة تحسين الرقم القياسي من 37 نتيجة جيدة متتالية، نعلم أن ذلك سيعتمد كثيرا علينا، ولكن الآن علينا أن نعتقد أننا نريد الفوز في المباراة (أمام إسبانيا) للوصول إلى النهائي".



واستطرد: "لدينا بعض المشاكل، نفتقد المهاجمين الأوروبيين الموجودين على أرضنا بسبب مشاكل جسدية، لدينا كين وراسبادوري، ثم العديد من اللاعبين المهاجمين، سنرى ما هو الحل الأفضل"، معبرا عن أمله أن يتمكن لاعب المنتخب ونادي يوفنتوس، كييزا أن يلعب دور هام مثلما فعل في مباراة ناديه أمام تشيلسي.



وعن المباراة أمام إسبانيا، أضاف: "عانينا أمام إسبانيا في بطولة أوروبا، لقد كان في نصف النهائي أيضا". (أنسامد).



