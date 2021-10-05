ميلان يفوز على أتلانتا بثلاثية في الدوري الإيطالي

إعلان نتائج الانتخابات المحلية الإيطالية اليوم
ليبيا:اجتماع للجنة العسكرية المشتركة في جنيف حول المرتزقة.
"إكسبو 2020" يستضيف عرض "أصوات الطبيعة" خلال "أسبوع المناخ"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية ..حفل موسيقي متنقل علي متن كمان عملاق يمر عبر القناة الكبري
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي