ميلان يفوز على أتلانتا بثلاثية في الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - فاز فريق ميلان مضيفه أتلانتا في بيرجامو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



واستضاف فريق أتلانتا منافسه ميلان، ونجح الروسونيري في الفوز على أصحاب الأرض للثأر من الهزائم القاسية التي تعرض لها الروسونيري أمام نفس الخصم خلال المواسم الماضية.



وتألق جميع نجوم ميلان في تلك المباراة، لعل أبرزهم رافايل لياو، وساندرو تونالي، وخط دفاع ميلان بأكمله.



واستحوذ فريق ميلان على مجريات الأمور منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، واستحق الفوز في اللقاء (أنسامد).



