كرة القدم : تشيزا يفوز على تشيلسي حامل اللقب

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - سجل فيديريكو كييزا الهدف ليمنح يوفنتوس معنوياته 1-0 على تشيلسي حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



ويتصدر عملاق تورينو ، الذي يتعافى من بداية سيئة في الدوري الإيطالي ، المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من مباراتين ، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وزينيت سان بطرسبرج.



وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس "في كرة القدم تحتاج إلى الرغبة في المعاناة وإعادة النتيجة إذا كنت ستفوز". "لعبنا بشكل جيد ، احترمنا تشيلسي لكننا لم نتنازل عن أي شيء".



في غضون ذلك ، يتصدر أتالانتا المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بفضل فوزه 1-0 في سويسرا على يونج بويز (أنسامد).



