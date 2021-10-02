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كرة القدم : تشيزا يفوز على تشيلسي حامل اللقب
    (أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - سجل فيديريكو كييزا الهدف ليمنح يوفنتوس معنوياته 1-0 على تشيلسي حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

    ويتصدر عملاق تورينو ، الذي يتعافى من بداية سيئة في الدوري الإيطالي ، المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من مباراتين ، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وزينيت سان بطرسبرج.

    وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس "في كرة القدم تحتاج إلى الرغبة في المعاناة وإعادة النتيجة إذا كنت ستفوز". "لعبنا بشكل جيد ، احترمنا تشيلسي لكننا لم نتنازل عن أي شيء".

    في غضون ذلك ، يتصدر أتالانتا المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بفضل فوزه 1-0 في سويسرا على يونج بويز (أنسامد).

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