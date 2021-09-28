كرة القدم: سيغيب ديبالا وموراتا من يوفنتوس حتى منتصف أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قال نادي يوفنتوس إن باولو ديبالا وألفارو موراتا سيغيبان عن الملاعب إلى ما بعد نهاية تصفيات كأس العالم في منتصف أكتوبر / تشرين الأول ، حيث خضع الثنائي لاختبارات على الإصابات التي تعرض لها في الفوز 3-2 على ضيفه سامبدوريا يوم الأحد.



وأصيب مهاجم إسبانيا موراتا والمهاجم الأرجنتيني ديبالا بإصابات عضلية في فوز يوفنتوس الثاني بالدوري الإيطالي هذا الموسم.



المباراة الأولى التي سيغيبون عنها هي مواجهة تشيلسي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



مع أهداف ديبالا وليوناردو بونوتشي (ركلة جزاء) ومانويل لوكاتيللي ، اختتم يوفنتوس فوزه الثاني في الدوري هذا الأسبوع ليبني على النجاح خارج أرضه أمام سبيتسيا يوم الأربعاء ، لكن ذلك لم يكن سهلاً أمام سامبدوريا.



وقاد ديبالا الفريق في ملعب أليانز بينما سجل لوكاتيلي ، الذي تألق في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 ، هدفه الأول منذ انتقاله من ساسولو على سبيل الإعارة الشهر الماضي.



بعد بداية ثلاث مباريات بدون فوز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، حقق عمالقة تورينو الآن فوزهم الثاني على التوالي واعتقلوا أنفسهم في النصف العلوي من الجدول. (أنسامد).



