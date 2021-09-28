دياز يكشف دور إبراهيموفيتش في تألقه المُبهر مع ميلان

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - أشاد براهيم دياز، نجم ميلان، بزميله وقائد فريقه زلاتان إبراهيموفيتش، مُشدداً على الأهمية الكبيرة لدوره القيادي في الفريق.



ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 6 جولات برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المُتصدر نابولي، ونجح دياز في كسب ثقة جماهير فريقه لمستوياته الرائعة مؤخراً.



وقال دياز، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"إبراهيموفيتش بمثابة أخ أكبر، هو دائماً يطلب الحد الأقصى، ولكن بعدها يُعطيك نصيحة رائعة".



وتابع :"إبراهيموفيتش يُظهر عاطفته الكبيرة تجاهي، وذلك يمنحني الثقة، هو دائماً يصنع الفراق سواء كان يلعب أو يلعب، تواجده في الفريق يُمثل إضافة"، وأضاف النجم الإسباني للروسونيري لحديثه قائلاً :"هو لايزال قوياً للغاية، ويُظهر ذلك في كل حصة تدريبية".



وينتظر جمهور ميلان عودة إبراهيموفيتش من جديد للملاعب، حيث يغيب عن مُواجهة أتلتيكو مدريد التي تُقام غداً في إطار مُنافسات دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا للإصابة في وتر أكيليس.



وكان إبراهيموفيتش قد غاب أيضاً عن المُباراة الأولى في المجموعة ضد ليفربول، وخسر حينها الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين على أرض أنفيلد رود. (أنسامد).



