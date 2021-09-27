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كرة القدم: نابولي يظل مثاليا لاستعادة الصدارة
أزوري 2 يتفوق على إنتر ميلان وميلان بعد فوزه على سامب 4-0
    (أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - واصل نابولي بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه 4-0 على ملعب سامبدوريا ليلة الخميس ليستعيد صدارة البطولة الإيطالية.

    ثنائية المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 21 عامًا ، والتعاقد في 2020 من ليل الفرنسي ، وهدفان من فابيان رويز وبيوتر زيلينسكي ، كل ذلك حقق فوزًا لا يُنسى للأزوري على ملعب مراسي.

    ويتقدم نابولي الآن بنقطتين عن إنتر ميلان حامل اللقب ومنافسه في المدينة أي سي ميلان ، برصيد 13 نقطة.

    وارتفع روما إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفوزه 1-صفر على أودينيزي في أوليمبيكو.

    لم يستطع أوسيمين إخفاء سعادته بعد تسجيله هدفين لمساعدة نابولي في فوزه الرائع 4-0 على سامب.

    وقال المهاجم النيجيري بعد المباراة "أنا سعيد حقًا". "كان من المهم بالنسبة لي أن أبدأ الموسم بشكل جيد وأريد أن أشكر المدرب على ثقته بي. يشرفني أن ألعب لهذا النادي." كان Osimhen في حالة متألقة حتى الآن هذا الموسم ، بعد حملة تعطلت في الظهور في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. (أنسامد).

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