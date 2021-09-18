كرة القدم : ماتزاري يتولى قيادة فريق كالياري

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - قال نادي كالياري إن مدرب نابولي السابق والتر ماتزاري هو مدربهم الرئيسي الجديد.



أقال فريق سردينيا ليوناردو سيمبليتشي يوم الثلاثاء بعد أن استسلم بهدفين في الخسارة 3-2 على أرضه أمام جنوة يوم الأحد.



لديهم نقطة واحدة من ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي.



وقال كالياري إن مازاري وقع عقدا يستمر حتى يونيو 2024.



وكان سيمبليسي ثاني مدرب يقيل من دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم بعد أن أقال هيلاس فيرونا أوزيبيو دي فرانشيسكو.



خسر فيرونا جميع مبارياته الثلاث في الدوري حتى الآن هذا الموسم.



تم استبدال مدرب روما دي فرانشيسكو بإيجور تيودور.



وكان تيودور مدافع كرواتيا السابق مساعدا لمدرب يوفنتوس السابق أندريا بيرلو الموسم الماضي. (أنسامد).



