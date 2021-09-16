ريال مدريد يهزم إنتر ميلان في معقله

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على مضيفه إنتر ميلان بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا، لحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأجرى المدرب كارلو أنشيلوتي بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية من التي اعتمدها ضد سيلتا فيجو، حيث أبقى إدين هازارد على دكة البدلاء، وأقحم لوكاس فاسكيز بدلاً منه، كما وضع ناتشو في مركز الظهير الأيسر وأعاد ديفيد ألابا إلى قلب الدفاع.وخيم التعادل السلبي على أجواء المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، والتي شهدت تسجيل ريال مدريد لهدف قاتل حمل توقيع المهاجم البرازيلي رودريجو.إنتر ميلان يتفوق على ريال مدريد ثم يتراجعوشهد الشوط الأول تفوق واضح لإنتر ميلان من حيث عدد الفرص السانحة للتسجيل، حيث كان فريق المدرب سيموني إنزاجي الأكثر مبادرة على المرمى، وكاد أن يسجل في عدة مناسبات لولا تألق الحارس تيبو كورتوا.



وخرج ريال مدريد من مناطقه في الشوط الثاني بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وكان قريباً من هز شباك مرمى الحارس هاندانوفيتش في أكثر من لقطة لكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال، قبل أن ينجح في مهمته أخيراً عن طريق رودريجو بحلول الدقيقة 90، وبصناعة مميزة من الوافد الجديد أدورادو كامافينجا.ورفع ريال مدريد رصيده إلى ثلاث نقاط، ليصعد إلى المركز الثاني خلف الفريق المولدوفي شيريف الذي هزم شاختار بهدفين نظيفين في وقت سابق من اليوم، بينما تراجع إنتر ميلان إلى المركز قبل الأخير بدون أي نقطة. (أنسامد).



