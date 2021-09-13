كرة القدم: روما وميلانو ونابولي يظلون في حالة ممتازة

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - حافظ روما بقيادة نابولي وميلانو وجوزيه مورينيو على بداياتهم المثالية لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع انتصارات نهاية الأسبوع بينما أهدر إنتر حامل اللقب نقاطه الأولى عندما تعادل 2-2 في سامبدوريا.



حقق نابولي فوزه الثالث في عدد من المباريات من خلال العودة من الخلف للفوز على يوفنتوس 2-1 ومواصلة البداية السيئة لعمالقة تورينو.



ويحتل يوفنتوس ، تحت قيادة ماسيميليانو أليجري للمرة الثانية بعد أن قادهم إلى خمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين 2014 و 2019 ، المركز السادس عشر بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.



سجل رافائيل لياو وزلاتان إبراهيموفيتش الهدف ليمنح ميلان الفوز 2-0 على لاتسيو في سان سيرو.



انتزع ستيفان الشعراوي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح روما الفوز 2-1 على أرضه على ساسولو.



ويملك نابولي وروما وميلان تسع نقاط بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الرابع. (أنسامد).



