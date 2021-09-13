كرة القدم: روما وميلانو ونابولي يظلون في حالة ممتازة

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - حافظ روما بقيادة نابولي وميلانو
وجوزيه مورينيو على بداياتهم المثالية لموسم دوري الدرجة الأولى
الإيطالي مع انتصارات نهاية الأسبوع بينما أهدر إنتر حامل اللقب
نقاطه الأولى عندما تعادل 2-2 في سامبدوريا.
حقق نابولي فوزه الثالث في عدد من المباريات من خلال العودة من
الخلف للفوز على يوفنتوس 2-1 ومواصلة البداية السيئة لعمالقة
تورينو.
ويحتل يوفنتوس ، تحت قيادة ماسيميليانو أليجري للمرة الثانية بعد
أن قادهم إلى خمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين 2014 و
2019 ، المركز السادس عشر بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.
سجل رافائيل لياو وزلاتان إبراهيموفيتش الهدف ليمنح ميلان الفوز
2-0 على لاتسيو في سان سيرو.
انتزع ستيفان الشعراوي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع
ليمنح روما الفوز 2-1 على أرضه على ساسولو.
ويملك نابولي وروما وميلان تسع نقاط بفارق نقطتين عن إنتر صاحب
المركز الرابع. (أنسامد).