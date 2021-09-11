ألعاب القوى : تامبري يضيف الدوري الماسي إلى الذهب الأولمبي

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - حقق لاعب الوثب العالي جانماركو تامبيري مزيدا من التاريخ الرياضي ، اليوم الخميس ، ليصبح أول إيطالي يفوز بالدوري الماسي بفوزه في لقاء زيوريخ .



بهذا أضاف تامبيري لقبًا مرموقًا آخر إلى الميدالية الذهبية الأولمبية التي فاز بها في طوكيو 2020 (أنسامد).



