تصفيات كأس العالم: الأتزوري يكتسح ليتوانيا بـ 5- صفر

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - اكتسح المنتخب الإيطالي، ليتوانيا، بنتيجة 5- صفر، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بفضل النجوم الشباب الذين انضموا للمنتخب وأضافوا حماسة كبيرة.



وجاء هذا الفوز بفضل أهداف مواز كين، الذي سجل هدفين، وراسبادوري الذي سجل هدفا، بالإضافة إلى هدف سجله جيوفاني دي لورينزو، وأخيرا هدف معاكس أحرزه لاعب ليتواني في فريقه.



ويأتي هذا الفوز بعد التعادلين المؤسفين أمام بلغاريا وسويسرا، لكن تعادل هذه الأخيرة أمس في مباراتها أمام أيرلندا الشمالية، جعل فرص الأتزوري أقوى.



ويتصدر الأتزوري المجموعة بـ 14 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المنتخب السويسري، لكن المنتخب الأيطالي، لعب مباراتين أكثر من المنتخب السويسري. (أنسامد).



