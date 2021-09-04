كرة القدم : تعادل إيطاليا 1-1 مع بلغاريا

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تعادلت إيطاليا 1-1 مع بلغاريا في مباراة المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس العالم في فلورنسا ليلة الخميس لكن أبطال أوروبا عادلوا الرقم القياسي المسجل باسم إسبانيا والبرازيل في 35 مباراة.



سجلت البرازيل الرقم القياسي بين عامي 1993 و 1996 وعادلته إسبانيا بين عامي 2007 و 2009.



وضع يوفنتوس ونجم يورو 2020 فيديريكو كييزا إيطاليا في المقدمة في الدقيقة 16 وتعادل أتاناس إيلييف ، الذي يلعب لفريق أسكولي في دوري الدرجة الثانية ، في الدقيقة 39.



وتتصدر إيطاليا المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات ، متقدمة على سويسرا بست نقاط من مباراتين والجزيرة الشمالية بأربع نقاط من ثلاث مباريات.



يلغاريا لديها اثنان من أربعة وليتوانيا صفر من ثلاثة.



تسافر إيطاليا إلى سويسرا يوم الأحد قبل أن تستضيف ليثوانا يوم الأربعاء. (أنسامد).



