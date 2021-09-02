مانشيني: نتمنى الاستمرار بدون خسارة حتى بعد 2022

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - عبر مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، عن أمنياته أن يحافظ الأتزوري على دائرة انتصاراته حتى بعد كأس العالم المقبل في 2022.



وأوضح مانشيني:" أملنا أن الدائرة تستمر بالانتصار في بطولة أوروبا، وكأس العالم ليس بعيدا، وفريقا لا يزال يستطيع التقدم"، مضيفا، "عندما تقوم بعمل تستمتع به، تقدم أفضل ما لديك دائما، في كرة القدم هناك خسارة أيضا، ولكن نأمل أن تحدث بعد 2022".



وجاء تصريح مانشيني قبل مباراة المنتخب الإيطالي ضد بلغاريا، مؤكدا أن الهدف الرئيسي الآن هو التأهل، وأن الفريق سيحافظ على نفس المستوى الذي كان عليه في نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا الأخيرة.



(أنسامد).



