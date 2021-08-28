المهاجم الأرجنتيني كوريا يستعد للانتقال من لاتسيو إلى إنتر

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - أعلنت مصادر قريبة من الصفقة أن المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا سينتقل من لاتسيو إلى إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



عزز إنتر خط هجومه منذ رحيل نجم بلجيكا المثير للجدل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي ووقع بالفعل مهاجم البوسنة المخضرم إدين دزيكو من روما.



وقالت مصادر إن المدرب الجديد ، سيموني إنزاجي ، مدرب لاتسيو السابق ، قال في مطلع الأسبوع إنه سيكون هناك وصول آخر بعد دزيكو ، ومن المقرر أن يجعله النادي سعيدا وأشارت إن الصفقة تحتاج فقط إلى الانتهاء.



ولعب كوريا (27 عاما) 92 مباراة مع لاتسيو منذ انضمامه من إشبيلية في 2018 وأحرز 22 هدفا للنادي الروماني.



وخاض مهاجم سامبدوريا السابق ثماني مباريات مع الأرجنتين منذ 2017 وسجل هدفين لبلاده. (أنسامد).



