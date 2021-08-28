المهاجم الأرجنتيني كوريا يستعد للانتقال من لاتسيو إلى إنتر

أفغانستان : الجسر الجوي الإيطالي على وشك الانتهاء
عقب الهجوم الدموي الذي أدي إلى مقتل اكثر من 100 شخص
الدبيبة: قدمنا لقاح «كورونا» إلى مليون مواطن
نهيان بن زايد: المرأة الإماراتية "حجر أساس" في مسيرة التنمية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا- كورونا: عد تنازلي مليء بالتعقيدات قبل بدء العام الدراسي الجديد
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
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ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة