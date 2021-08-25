إيطاليا تشارك بأكبر بعثة على الإطلاق في الألعاب البارالمبية

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - تشارك إيطاليا بأكبر بعثة لها على الإطلاق في ألعاب طوكيو 2020 البارالمبية لذوي الاحتياجات، بـ 115 رياضيا، بينهم العديد من الرياضيين الذي حصلوا في السابق على ميداليات متنوعة.



وانطلق موقد الألعاب في طوكيو من جديد، إعلانا ببدء الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات، في الاستاد الأولمبي في طوكيو.



ومن المقرر أن تنطلق الألعاب بدءا من غد وحتى 5 سبتمبر المقبل، إذ تحمل النسخة الحالية من الألعاب عنوان "لدينا أجنحة".



ودخلت البعثة الإيطالية في المركز الرابع عشر بين الدول الحاضرة خلال حفل الافتتاح، وحمل العلم الإيطالي المبارزة الإيطالية بياتريس فيو، الحاصلة على الذهبية والبرونزية في أولمبياد ريو 2016، والسباح فيديركو مورلاتش، الحاصل على ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات منذ لندن 2012.



وكان أول وفد دخل الاستاد الأولمبي يتكون من الرياضيين اللاجئين.



إلى جانب ذلك، ليم يتمكن الرياضيان الأفغان حسين رسولي (رمي القرص)، وزكية خدادادي (تايكوندو) من السفر إلى اليابان، بعد تولي طالبان السلطة في كابول، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، خلال إحاطة إعلامية في طوكيو. (أنسامد).



