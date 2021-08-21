لوكاتيللي بعد انتقاله ليوفنتوس: الحلم أصبح حقيقة

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قال نجم يورو 2020 مانويل لوكاتيللي في مؤتمر صحفي في استاد أليانز يوم الجمعة إن انتقاله من ساسولو إلى يوفنتوس العملاق في تورينو كان "حلما أصبح حقيقة".



قال لوسائل الإعلام "عائلتي هي البيانكونيرا ويوفنتوس كان أولويتي دائما وكنت "قلقا" لفترة بعد أن بدا أن محادثات النقل الطويلة قد توقفت.ثم ، لحسن الحظ ، سار كل شيء على ما يرام. إنه لمن دواعي فخر أن أكون مدربا من قبل (ماسيميليانو) أليجري.



وإستطرد "إذا كنت في يوفنتوس فذلك لأنني أستحق ذلك لكنني مستعد للتعلم لأنني أعلم أنه يجب أن أتحسن كثيرا".



انتقل نجم يورو 2020 المفاجئ من ساسولو إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عامين بشرط الاستحواذ.



سجل لاعب خط الوسط المولود في ليتشي ، 23 ، هدفين في فوز إيطاليا 3-0 في دور المجموعات على سويسرا للمساعدة في تأمين مركز آخر 16 للبطل النهائي.



وبحسب ما ورد أراد ساسولو الحصول على 60 مليون يورو للاعب ، الذي قفزت قيمته بسبب أول ثنائية له مع إيطاليا.



ولعب لوكاتيلي ، الذي سجل ثلاث مرات مع إيطاليا في 15 مباراة ، 67 مرة مع ساسولو منذ 2019 وسجل أربعة أهداف لفريق إميليا رومانيا.



(أنسامد).



