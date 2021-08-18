كرة القدم: رونالدو يدحض شائعات الانتقالات

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - ندد كريستيانو رونالدو شائعات عن انتقاله من يوفنتوس إلى عملاق أوروبي آخر مثل باريس سان جيرمان أو حتى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.



في تدوينة طويلة على Instagram ، رافق النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما صورة لنفسه وهو يسكت الناس بالرسالة التالية: "أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام أقل ومزيد من العمل ، هذا لقد كان شعاري الإرشادي منذ بداية مسيرتي المهنية ، ولكن في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا ، يجب أن أحدد موقفي.



وأضاف "أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب ، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ، وكذلك لاعبيها وموظفيها.



وقد عاد رونالدو مؤخرا من عطلة بعد أن فشل في قيادة البرتغال حاملة اللقب بعد مباراة دور ال 16 في بطولة أوروبا 2020 مع بلجيكا (أنسامد).



