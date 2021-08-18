كرة القدم: رونالدو يدحض شائعات الانتقالات

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - ندد كريستيانو رونالدو شائعات عن
انتقاله من يوفنتوس إلى عملاق أوروبي آخر مثل باريس سان جيرمان أو
حتى العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.
في تدوينة طويلة على Instagram ، رافق النجم البرتغالي البالغ من
العمر 36 عاما صورة لنفسه وهو يسكت الناس بالرسالة التالية: "أي
شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام أقل ومزيد من العمل ،
هذا لقد كان شعاري الإرشادي منذ بداية مسيرتي المهنية ، ولكن في
ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا ، يجب أن أحدد موقفي.
وأضاف "أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب ، فإن الطريقة التافهة
التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع
الأندية المشاركة في هذه الشائعات ، وكذلك لاعبيها وموظفيها.
وقد عاد رونالدو مؤخرا من عطلة بعد أن فشل في قيادة البرتغال حاملة
اللقب بعد مباراة دور ال 16 في بطولة أوروبا 2020 مع بلجيكا
(أنسامد).