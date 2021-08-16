تامي أبراهام ينتقل من تشيلسي إلى روما

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - ينتقل تامي أبراهام مهاجم إنجلترا من تشيلسي إلى روما في صفقة قيمتها 42 مليون يورو.



أبراهام ، الذي خاض ست مباريات دولية وسجل هدفا واحدا لمنتخب إنجلترا منذ عام 2017 ، هو جزء أساسي من التشكيلة الهجومية للمدرب الجديد جوزيه مورينيو بعد خط وسط جيلوروسي منذ فترة طويلة وغادر قائد البوسنة إدين دزيكو العاصمة إلى إنتر ميلان.



ومن المتوقع أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما والذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات دورا رئيسيا في محاولة روما لاستعادة مكانته في أوروبا بعد أن احتل المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام الماضي.



وكان في استقباله في مطار روما يوم الأحد حوالي 50 مشجع هتفوا باسمه. (أنسامد).



