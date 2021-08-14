Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
الإيطالي مارسيل جاكوبس لن يتسابق مرة أخرى حتى عام 2022
    (أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قال الإيطالي مارسيل جاكوبس إنه لن يتسابق مرة أخرى هذا العام بعد ثنائيته المذهلة في أولمبياد طوكيو 2020.

    وردا على أحد متابعي Instagram الذي سأل عن سباقه القادم ، أجاب جاكوبس: 2022 " كان من المقرر أن يتسابق البطل الأولمبي مرتين في يوجين ، أوريغون ، في 21 أغسطس في بريفونتين كلاسيك ، أحد أحداث الدوري الماسي.

    لكنه لا يزال يتخلص من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ، وبينما كان لا يزال في طوكيو ، تحدث عن مشكلة غضروف الركبة.

    فاز جاكوبس بسباق 100 متر فردي في الأولمبياد ليحصد لقب يوسين بولت كأسرع رجل في العالم وساعد إيطاليا على الفوز بسباق 4 × 100 متر تتابع سريع. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تارانتو جنوب ايطاليا، قطيع من الدلافين قبالة الساحل

    ألبوم الصور