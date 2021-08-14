الإيطالي مارسيل جاكوبس لن يتسابق مرة أخرى حتى عام 2022

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قال الإيطالي مارسيل جاكوبس إنه
لن يتسابق مرة أخرى هذا العام بعد ثنائيته المذهلة في أولمبياد
طوكيو 2020.
وردا على أحد متابعي Instagram الذي سأل عن سباقه القادم ، أجاب
جاكوبس: 2022 "
كان من المقرر أن يتسابق البطل الأولمبي مرتين في يوجين ، أوريغون
، في 21 أغسطس في بريفونتين كلاسيك ، أحد أحداث الدوري الماسي.
لكنه لا يزال يتخلص من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ، وبينما كان
لا يزال في طوكيو ، تحدث عن مشكلة غضروف الركبة.
فاز جاكوبس بسباق 100 متر فردي في الأولمبياد ليحصد لقب يوسين بولت
كأسرع رجل في العالم وساعد إيطاليا على الفوز بسباق 4 × 100 متر
تتابع سريع. (أنسامد).