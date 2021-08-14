الإيطالي مارسيل جاكوبس لن يتسابق مرة أخرى حتى عام 2022

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قال الإيطالي مارسيل جاكوبس إنه لن يتسابق مرة أخرى هذا العام بعد ثنائيته المذهلة في أولمبياد طوكيو 2020.



وردا على أحد متابعي Instagram الذي سأل عن سباقه القادم ، أجاب جاكوبس: 2022 " كان من المقرر أن يتسابق البطل الأولمبي مرتين في يوجين ، أوريغون ، في 21 أغسطس في بريفونتين كلاسيك ، أحد أحداث الدوري الماسي.



لكنه لا يزال يتخلص من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ، وبينما كان لا يزال في طوكيو ، تحدث عن مشكلة غضروف الركبة.



فاز جاكوبس بسباق 100 متر فردي في الأولمبياد ليحصد لقب يوسين بولت كأسرع رجل في العالم وساعد إيطاليا على الفوز بسباق 4 × 100 متر تتابع سريع. (أنسامد).



