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الألعاب الأولمبية: فوز إيطاليا بسباق 4 × 100 م تتابع رجال
    (أنسامد) - أغسطس 7 - روما - فازت إيطاليا بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4x100 متر في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعة.

    فاز الرباعي ، لورنزو باتا ، ومارسيل جاكوبس ، وإيوزا ديسالو ، وفيليبو تورتو ، على بريطانيا ليحتل المركز الثاني بفارق مائة من الثانية لتفوز بذهبية إيطاليا العاشرة في الألعاب بزمن قدره 37.50 ثانية.

    جاكوبس ، الذي لم يكن اسما كبيرا قبل طوكيو 2020 ، أصبح الآن بطلا أولمبيا مزدوجا بعد فوزه بسباق 100 متر الفردي وحصوله على لقب يوسين بولت باعتباره أسرع لاعب في العالم. (أنسامد).

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