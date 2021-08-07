الألعاب الأولمبية: فوز إيطاليا بسباق 4 × 100 م تتابع رجال

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - فازت إيطاليا بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4x100 متر في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعة.



فاز الرباعي ، لورنزو باتا ، ومارسيل جاكوبس ، وإيوزا ديسالو ، وفيليبو تورتو ، على بريطانيا ليحتل المركز الثاني بفارق مائة من الثانية لتفوز بذهبية إيطاليا العاشرة في الألعاب بزمن قدره 37.50 ثانية.



جاكوبس ، الذي لم يكن اسما كبيرا قبل طوكيو 2020 ، أصبح الآن بطلا أولمبيا مزدوجا بعد فوزه بسباق 100 متر الفردي وحصوله على لقب يوسين بولت باعتباره أسرع لاعب في العالم. (أنسامد).



