لوكاكو يرفض إغراءات تشيلسي ويتمسك بالبقاء في الإنتر

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - أكدت التقارير الصحفية بأن روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي قد رفض إغراءات ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي من أجل العودة للفريق هذا الصيف.



ويتطلع تشيلسي للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الصيف الجاري بعد رحيل أوليفيه جيرو، حيث وضع إيرلينغ هالاند كخيار أول لكن الأمر بات صعبًا للغاية.



وأشارت التقارير بأن تشيلسي وضع أكثر من 10 مليون يورو سنويًا كراتب للاعب لكنه رفض وتمسك بالبقاء في إنتر ميلان حيث تألق بصورة ملفتة للنظر منذ انضمامه للفريق. (أنسامد).



