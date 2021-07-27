يوفنتوس يفوز بسباق التعاقد مع نجم سانتوس

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أكدت التقارير الصحفية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قد نجح في التوصل لاتفاق مع كايو جورج مهاجم نادي سانتوس البرازيلي لينضم للبيانكونيري هذا الصيف.



وكان كايو على رادار نادي ميلان الإيطالي الذي حاول ضمه قبل أن يتدخل يوفنتوس ويفوز بخدماته بنسبة كبيرة.



وأبهر كايو الجميع من خلال تألقه مع فريقه في الفترة الماضية واستطاع أن يكون على رادار كبار الكرة الإيطالية ليقترب من تمثيل البيانكونيري. (أنسامد).



