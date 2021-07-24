جولف:الإيطاليان ميجليوزي و باراتوري يتطلعان إلي إحراز النصر

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - يتطلع الإيطاليان Guido Migliozzi و Renato Paratore إحراز النصر في بطولة الجولف في دورة الألعاب في طوكيو.



وقال ميجليوزي ، الذي احتل المركز الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام ، "الهدف هو ميدالية".



ومن جهته ذكر باراتوري إن مجرد التواجد في الألعاب يعني "أتوج بحلم مدى الحياة".



تم استبعاد فرانشيسكو موليناري الفائز في بطولة بريطانيا المفتوحة لإيطاليا 2018 من الأولمبياد بسبب إصابة في الظهر. (أنسامد).



