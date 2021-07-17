الفيفا يحظرنادي سبيتسيا من سوق الانتقالات لمدة عامين

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، الجمعة ، منع نادي سبيتسيا Spezia في دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دخول سوق الانتقالات لمدة موسمين وتغريمه 500 ألف فرنك سويسري ، أي ما يعادل 460 ألف يورو ، لخرقه قواعد النقل الدولي وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وقالت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الدولية في بيان إن النادي المملوك لأمريكا مذنب "بإحضار العديد من النيجيريين القاصرين إلى إيطاليا باستخدام مخطط يهدف إلى التحايل على" قواعد النقل الدولي للقصر "وكذلك قانون الهجرة الوطني". (أنسامد).



