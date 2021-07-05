مانشيني : إيطاليا وأسبانيا كلاهما لديه لاعبين موهوبين

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - قال روبرتو مانشيني ، مدرب إيطاليا ، إن المنتخب الإيطالي لن يخوض مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا 2020 يوم الثلاثاء أمام إسبانيا كمرشح للفوز ، رغم أنها رفعت سجلها الخالي من الهزائم إلى 32 مباراة وانتصاراتها المتتالية إلى 13 مباراة بفوزها 2-1 يوم الجمعة على بلجيكا في دور الثمانية.



الاثنين.



وأضاف مانشيني في مؤتمر صحفي "إذا كانت إيطاليا وإسبانيا هنا فهذا يعني أن كلاهما أبلى بلاء حسنا. لقد وصلوا هنا على أساس الجدارة.



النسبة هي 50-50. ستكون بالتأكيد مباراة جميلة. فكلانا لديه لاعبين موهوبين". (أنسامد).



