كرة القدم : مورينيو يصل روما

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - وصل جوزيه مورينيو إلى روما يوم الجمعة ليبدأ مهمته كمدرب جديد لروما.



وصل "مورينيو المقب ب "الخاص" إلى كيامبينو في روما على متن طائرة خاصة في الساعة 14.33.



ولوح ، من مسافة آمنة ، لحوالي 200 من مشجعي روما الذين جاءوا إلى المطار للترحيب به قبل التوجه إلى مركز تدريب Trigoria في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. (أنسامد).



