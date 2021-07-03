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كرة القدم : مورينيو يصل روما
يبدأ "سبيشال وان" مهامه كمدرب لروما
    (أنسامد) - يوليو 3 - روما - وصل جوزيه مورينيو إلى روما يوم الجمعة ليبدأ مهمته كمدرب جديد لروما.

    وصل "مورينيو المقب ب "الخاص" إلى كيامبينو في روما على متن طائرة خاصة في الساعة 14.33.

    ولوح ، من مسافة آمنة ، لحوالي 200 من مشجعي روما الذين جاءوا إلى المطار للترحيب به قبل التوجه إلى مركز تدريب Trigoria في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. (أنسامد).

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