يورو: جورجينيو يشدد على قوة إيطاليا قبل مباراة بلجيكا

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - قال جورجينيو ، الأربعاء ، إن رغبة إيطاليا قد تكون العامل الحاسم عندما تواجه بلجيكا ، الفريق الأعلى تصنيفًا في العالم ، في ربع نهائي بطولة أوروبا 2020 في ميونيخ يوم الجمعة.



وأضاف لاعب الوسط البرازيلي المولد ردا على سؤال حول المكان الذي قد يكون للأزوري الأفضلية فيه: "لدينا الكثير من الجوع للفوز.نأمل أن تكون إيطاليا مفاجأة اليورو" وأشار "لا نعرف إلى أي مدى سنذهب ولكن يجب أن نعتقد أنه يمكننا القيام بذلك ومواصلة القيام بذلك. وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأننا فعلنا بالفعل شيئًا كبيرًا، مشيرا "إن الطريق الصحيح هو أن تضغط على أسنانك وأن تكون مدركًا لحقيقة أننا لا نستطيع أن نخطئ" (أنسامد).



