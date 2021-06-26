يورو: مدرب النمسا، مباراة مميزة أمام إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قال مدرب النمسا ، فرانكو فودا ، الجمعة ، إن مباراة دور الستة عشر لليورو يوم السبت مع إيطاليا في ويمبلي ستكون "مباراة مميزة".



وأضاف إن الأزوري بدأوا كأفضل لاعبين "لكننا نريد أن نقول كلمتنا وكل شيء ممكن". (أنسامد).



