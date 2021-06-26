يورو: مدرب النمسا، مباراة مميزة أمام إيطاليا

دراجي:متغير دلتا من كورونا يثير حالة عدم اليقين بشأن التعافي
رئيس الوزراءعقب قمة الاتحاد الأوروبي : الوباء لم ينته بعد
دراجي: نسعى لمشاركة أوروبية في شمال أفريقيا
ليبيا أولا وقبل كل شيء
الإمارات توقع اتفاقية استراتيجية للطاقة الشمسية في العراق
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..موجة الحر الاولي..الحرارة تقل في الشمال و ترتفع في الجنوب
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
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Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا