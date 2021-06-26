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يورو: مدرب النمسا، مباراة مميزة أمام إيطاليا
    (أنسامد) - يونيو 26 - روما - قال مدرب النمسا ، فرانكو فودا ، الجمعة ، إن مباراة دور الستة عشر لليورو يوم السبت مع إيطاليا في ويمبلي ستكون "مباراة مميزة".

    وأضاف إن الأزوري بدأوا كأفضل لاعبين "لكننا نريد أن نقول كلمتنا وكل شيء ممكن". (أنسامد).

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