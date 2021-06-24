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الميلان يدرس التعاقد مع خاميس رودريغيز
    (أنسامد) - يونيو 24 - روما - أفادت التقارير الواردة من معقل الميلان بأنه قد تم عرض خاميس رودريغيز على النادي الإيطالي ولكنه لم يمنح موافقته بعد على الصفقة .

    فلازال الميلان يدرس إمكانية التعاقد مع خاميس وإن كان في حاجة للصفقة الموسم المقبل أم أن الأفضل سيكون الرفض والبحث في الأسماء الأخرى المطروحة على طاولته . (أنسامد).

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