الميلان يدرس التعاقد مع خاميس رودريغيز

دراجي أمام مجلس النواب : إنتعاش إيطاليا سيستمر
رئيس الوزراء : يمكن لإيطاليا أن تتطلع إلى فترة من النمو القوي
إيطاليا: 951 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا