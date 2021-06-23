طلبات راموس من أجل الإنضمام لميلان

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - كل الصحف المدريدية تحدثت عن إن ميلان بدأ التفاوض مع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق من أجل الإنتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.



سيرخيو راموس تحدث مع مالديني وطلب منه 20 مليون مكافئة توقيع وراتب 15 مليون يورو صافي للإنضمام لميلان وبالطبع هذا فوق عرض ميلان بالضعف تقريبا لتنتهي أي فرضية لإتمام الصفقة (أنسامد).



