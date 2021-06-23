طلبات راموس من أجل الإنضمام لميلان

المنفي في ضيافة رئيس إيطاليا كأول رئيس ليبي منذ عشر سنوات
عمدة لامبيدوزا : وصول 20 ألف مهاجر للجزيرة منذ بداية العام.
أبوظبي تعلن استئناف الرحلات البحرية اعتبارا من سبتمبر المقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا