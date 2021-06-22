دي ليخت يتحدث عن مشوار إيطاليا في يورو 2020

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - أشاد ماتياس دي ليخت، مُدافع مُنتخب هولندا وفريق يوفنتوس، بأداء مُنتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا "يورو 2020″، مؤكداً على أن الأزوري لم يُواجه فريقاً قوياً بعد.



وقال دي ليخت، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"لقد شاهدت إيطاليا، وهم يلعبون بطريقة رائعة للغاية، هم لا يبدون كإيطاليين، الفريق يُهاجم ويضغط ضغطاً غالياً في الملعب، ومن الرائع مُشاهدة ذلك".



وتابع دي ليخت حديثه قائلاً :"ومع ذلك فإنهم مثلنا لم يلعبوا بعد ضد فرق مستوى القمة مثل ألمانيا والبرتغال وفرنسا، تلك ستكون الخطوة التالية لهم ولنا".



وأكمل دي ليخت مُشيراً للانتقادات التي طالته من ماركو فان باستن بعد أول مُبارياته في البطولة الأوروبية ضد النمسا، وقال :"فان باستن كان لاعباً رائعاً ومُدرب مع هولندا وأياكس أمستردام، لذا يجب أن أنصت إليه". (أنسامد).



